Раскрыты данные о личности устроившего поножовщину в Москве

Устроивший поножовщину в Москве работал тренером и лечился от наркозависимости

Стали известны данные о личности мужчины, устроившего поножовщину на севере Москвы. Об этом рассказывает РЕН ТВ со ссылкой на друга фигуранта.

Подозреваемый приехал из Владивостока. Он работал фитнес-тренером и моделью, уточняет Telegram-канал Shot. Недавно мужчина расстался с девушкой, на которую он напал. Разрыву предшествовала авария, в которую пара попала во время отдыха в другой стране. На фоне переживаний нападавший стал употреблять наркотики, а затем переехал в Москву. С декабря по февраль 2023 года он лежал в психиатрической наркологической клинике.

Недавно бывшая подруга тренера начала встречаться с 38-летним бизнесменом. Именно его нашли в квартире без признаков жизни.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина напал с ножом на экс-возлюбленную и продавщицу в магазине. Кроме того, он ранил полицейского. Сотрудники МВД применили табельное оружие и смогли задержать мужчину. Сейчас врачи оказывают помочь пострадавшим, в том числе и нападавшему.

Позже выяснилось, что устроивший поножовщину из ревности расправился с любовником бывшей девушки. Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство»), части 3 статьи 30, пункта «а», части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ..

