Россиянам с заболеваниями сосудов посоветовали добавить в рацион одну ягоду

Биолог Наполов призвал людей с заболеваниями сосудов есть клубнику

В клубнике, как и во многих ягодах, содержится большое количество полезных веществ, заверил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. О том, кому стоит добавить клубнику в рацион, он рассказал «Известиям».

«На самом деле, то, что мы обычно называем клубникой, — это садовая земляника. Там есть витамины групп А, В и Е. Витамина С, например, больше, чем даже в лимоне. Там масса и макроэлементов, и микроэлементов. Это и железо, и кальций, и фосфор, и йод, и калий, и магний, и марганец», — отметил Наполов. По его словам, в клубнике также содержится масса фруктовых кислот и антиоксидантных веществ. Кроме того, эта ягода обладает противовоспалительным действием.

Специалист отметил, что калий и магний, содержащиеся в ягоде, делают сосуды эластичными и снижают артериальное давление, что делает клубнику полезной для людей с заболеваниями сосудов и высоким давлением.

«Это одна из немногих ягод, которые можно есть больным диабетом второго типа — но не более 60 граммов в сутки. Считается, что при таком потреблении стабилизируется уровень сахара в крови», — добавил Наполов.

Он отметил, что норма клубники в день — 200-300 граммов. Специалист объяснил, что, хоть эта ягода и малокалорийна, съедать больше не стоит из-за содержания в ней сахара. Кроме того, она способна провоцировать развитие аллергии. Наполов объяснил, что чаще всего аллергическую реакцию вызывает употребление клубники вместе с другими ягодами и фруктами: вишней, малиной, ежевикой, персиками или яблоками. Специалист добавил, что злоупотребление клубникой также может провоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), астмы и экземы.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко посоветовала людям с нарушениями в работе ЖКТ отказаться от употребления клубники. Она уточнила, что ежедневно можно съедать не более 200 граммов ягоды, при этом в рационе человека также должны присутствовать белки, углеводы и полезные жиры.