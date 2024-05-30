Российские металлурги забеспокоились из-за роста налогов

В России спрогнозировали усиление инфляции из-за роста налогов на металлургов

Российские металлурги и производители удобрений могут столкнуться со снижением рентабельности их проектов из-за запланированного властями повышения налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей этих секторов экономики и экспертов.

Например, в металлургической отрасли посетовали на то, что правительство не обсудило эти налоговые изменения с бизнесом, а подходы Минфина отличаются избирательностью. Металлурги обеспокоены тем, что траты на уплату НДПИ будут обременительными для ряда компаний, которые работают в условиях санкций и зависят от мировой конъюнктуры.

С другой стороны, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов спрогнозировал, что для лидеров металлургической отрасли увеличение НДПИ обернется незначительным ростом себестоимости. Впрочем, он будет частично компенсирован отменой экспортной пошлины.

А вот для бедных месторождений налоги окажутся чувствительными. Это может привести к повышению себестоимости производства стального проката, а значит, есть риски усиления инфляции.

В свою очередь, директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence (MMI) Илья Коломеец предположил, что горнорудные компании не станут менять своих планов из-за запланированного роста налогов. Более того, отмена экспортных пошлин на руду и окатыши может позитивно сказаться на экспортных поставках сырья.

В химической отрасли ждут болезненных, но не критичных последствий повышения НДПИ. Например, с тонны аммиака придется платить 13-14 долларов, что составляет меньше трех процентов ее цены.

С другой стороны, химические проекты отличаются очень долгой окупаемостью, а значит, особая нагрузка ждет компании, которые только-только реализовали новый проект.

Ранее сообщалось, что в России налоговое давление на нефтяную отрасль почти втрое превышает то, которое испытывают металлурги. За девять лет публичные металлургические (а также горнодобывающие) компании заплатили в бюджет порядка 3 триллионов рублей налогов. Самыми высокими в сырьевом секторе остаются налоги для нефтяных компаний. За последние десять лет нефтяники внесли 67 триллионов рублей налогов, а газовые компании — 22 триллиона рублей

Кроме того, известно, что российские производители редких и редкоземельных металлов уже попросили увеличить им государственную поддержку добычи и первичной переработки этой продукции. Также они ратуют за увеличение пошлин на ввоз импортного сырья, чтобы ослабить конкуренцию со стороны зарубежных производителей.