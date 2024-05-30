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07:00, 30 мая 2024Забота о себе

У использовавшей десятки прокладок в день женщины нашли необычное заболевание

Фото: Omar Ram / Unsplash

У матери четверых детей Джейд Уильямс после рождения первого ребенка начались необычно обильные менструации. Историю британки, использовавшей до 30 прокладок в день, опубликовало издание Daily Mail.

31-летняя Уильямс родила дочь Элоизу в 19 лет, после чего столкнулась с обильными менструациями: она носила по несколько десятков самых больших прокладок в день и по две пары трусов, принимала прописанные терапевтом лекарства, но ничего не помогало. В конце 2023 года Уильямс обратилась к новому врачу. Ей назначили операцию по удалению полипов. Во время хирургического вмешательства врачи нашли у женщины необычное заболевание — двойную матку, которую не было видно ни на одном из снимков УЗИ во время четырех беременностей.

Врачи объяснили, что обильные кровотечения связаны с тем, что менструация наступает сразу в двух матках. «Они сказали, что это состояние грозит преждевременными родами, что объясняет, почему все мои дети недоношенные», — говорит Уильямс. После операции одна из маток по неизвестным причинам перестала работать. Во вторую женщине установили внутриматочную спираль, с которой, как правило, менструации становятся менее болезненными и обильными.

Кровотечение наконец стало возможно контролировать. Я смогла вернуться на работу и этим летом впервые смогу носить шорты и платья. Но это состояние испортило мне десять лет жизни, его стоит изучать подробнее

Джейд Уильямс
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      Александра Лисица
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