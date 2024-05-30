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21:17, 30 мая 2024Мир

Посол МИД РФ сравнил цели США на Украине и во Вьетнаме

Мирошник: США на Украине преследуют те же цели, что и в войне во Вьетнаме

Фото: Reuters

Вашингтон преследует на Украине те же цели, что и в войне, которую он вел во Вьетнаме в 1960-1970-х годах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

Американская сторона стремится доказать свою гегемонию и использовать всех в своих интересах, отметил он. По словам дипломата, есть прямая аналогия между тем, с чем приходится сталкиваться России в зоне специальной военной операции (СВО), и войной, которую вели в 1960-1970-х годах США во Вьетнаме. Он сравнил цели США в этих двух конфликтах.

«На территории Вьетнама американцы вели эту войну самостоятельно, а сейчас они выступают заказчиками и используют украинцев для ведения войны против России. А их цели, задачи абсолютно понятны и прозрачны», — подчеркнул Мирошник.

Ранее немецкий политолог, историк Александр Рар заявил, что с помощью конфликта на Украине США достигли своих целей. Он подчеркнул, что Вашингтон разрушил связь Европы и России в области энергетики. По его мнению, теперь европейские страны полностью зависят от США.

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      Марина Совина
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