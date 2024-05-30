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21:06, 30 мая 2024Бывший СССР

В ГД рассказали о ежедневной сдаче в плен бойцов ВСУ на купянском направлении

Депутат Водолацкий: на купянском направлении ежедневно сдаются от 30 бойцов ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно сдаются в плен
на купянском направлении, сообщает РИА Новости.

«По нашим данным, на этом направлении много военнопленных. В среднем в день это от 30 и больше человек», — отметил он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о выросшей вдвое активности ВСУ на купянском направлении. Он уточнил, что на всех участках данного направления украинские военнослужащие не имеют успеха. Кроме того, по его словам, в районе Петропавловки ВСУ потеряли хорошо укрепленную позицию.

14 мая стало известно, что руководство ВСУ покинуло Купянск в Харьковской области. Подчеркивалось, что город также оставила местная власть.

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      Марина Совина
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