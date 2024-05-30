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17:30, 30 мая 2024Силовые структуры

В Госдуме выступили за бесплатный проезд Росгвардии и ФСБ по платным дорогам

В ГД внесли законопроект, разрешающий ФСБ бесплатный проезд по платным трассам

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который разрешает бесплатный проезд по платным дорогам для транспортных средств Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил России. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что цель законопроекта — устранить пробелы нормативно-правового регулирования. Авторы инициативы напомнили, что бесплатно по платным дорогам уже ездят многие ведомства и оперативные службы: полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция, аварийно-спасательные службы. При этом Росгвардия, ФСБ и армия решают не менее важные задачи.

Ранее стало известно, что почти половина — 41,9 процента — автомобилистов в России считают, что от пробок на дороге можно избавиться, причем половина из них уверена, что это удастся, если сделать платные дороги бесплатными.

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      Варвара Митина
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