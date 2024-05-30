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14:12, 30 мая 2024Силовые структуры

В России бывшего генпрокурора Украины заочно приговорили к 19 годам колонии

В РФ суд заочно приговорил к 19 годам экс-генпрокурора Украины Ярему за фейки

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), признав его виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России и содействии терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам слушаний суд счел доказанной вину Яремы в совершении преступлений, предусмотренных статьями 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, следует из приговора, оставшуюся часть в колонии строгого режима.

Также суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил в течение трех лет заниматься администрированием сайтов. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Яремы в Россию либо его задержания на территории страны.

Ярема занимал должность генпрокурора Украины с 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года.

25 апреля Следственный комитет России сообщил о передаче его уголовного дела в суд, а через три дня МВД России переобъявило украинского экс-генпрокурора в розыск.

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      Любовь Ширижик
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