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09:42, 30 мая 2024Наука и техника

В России представили умные комплексы контроля границы

«Видеофон МВ» представил умные комплексы контроля границы в «Патриоте»

Фото: Георгий Султанов /  ТАСС

Российская компания «Видеофон МВ» на выставке «Комплексная безопасность» в выставочном центре «Патриот» представила автоматические комплексы визуальной фиксации нарушения периметра, которые применяют в приграничных областях. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти умные системы применяются в приграничных районах для контроля границы. Они позволяют видеть цели на расстоянии до 20 километров в тепловой сигнатуре, в видимом диапазоне, есть лазерный дальномер — есть возможность определить дистанцию до цели», — сказал представитель компании-разработчика «Видеофон МВ».

Он отметил, что программными средствами можно выставить периметр, который нельзя пересекать. По словам представителя компании, система работает автономно. Если человек проникает в закрытый периметр, камера комплекса фиксирует нарушение и отправляет оператору соответствующее сообщение.

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