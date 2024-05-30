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05:19, 30 мая 2024Наука и техника

В России разработали новую программу борьбы с БПЛА

«Известия»: ВМФ разработали новую программу борьбы с БПЛА противника

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Военно-морской флот (ВМФ) разработал и начал осваивать новую программу борьбы с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что новым элементом подготовки стала программа по противороботовой борьбе, разработанной на основе полученного в ходе специальной военной операции опыта. Экипажи кораблей уже приступили к обучению.

Помимо новых навыков моряки получат дополнительное оружие. Речь идет о крупнокалиберных пулеметах, противодронных и помповых ружьях, а также приборах ночного видения.

Ранее издание Responsible Statecraft отметило, что украинский конфликт, в ходе которого ВС России быстро научились справляться с дорогим западным оружием, развенчал миф о превосходстве ВПК Соединенных Штатов. Журналисты также перечислили вооружения, на которых возлагали большие надежды, не оправдавшиеся по ряду причин. В частности, среди них — беспилотники Switchblade, танки M-1 Abrams, системы ПВО Patriot, гаубицы M777.

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      Евгений Силаев
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