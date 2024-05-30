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07:13, 30 мая 2024Россия

В Совфеде ответили на слова экс-президента Франции о войне с Россией

Сенатор Пушков сравнил позицию Макрона и Саркози по конфликту на Украине
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Bulkin Sergey / news.ru

Сенатор Алексей Пушков сравнил позицию президента Франции Эмманюэля Макрона и его предшественника на посту главы государства Николя Саркози. Об этом он написал в Teelgram-канале.

Так парламентарий отреагировал на заявление Саркози, который заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Россией. Политик также указал на срочную необходимость поиска путей для урегулирования конфликта.

«Выразив "серьезные сомнения" в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может "представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого". Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого», — написал Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможных последствиях отправки Францией войск на Украину. По его словам, прежде чем обсуждать этот вопрос, нужно получить от Макрона ответ о том, примет ли он вообще такое решение. Если на Украине находится иностранный контингент, то он попадает в зону поражения Вооруженных сил (ВС) России, подчеркивал глава государства.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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