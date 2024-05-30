Власти возмутились видео с брошенными ящиками для перевозки тел участников СВО

Власти Чебаркуля возмутились брошенными ящиками для перевозки тел бойцов СВО

Видео с брошенными на кладбище в Чебаркуле Челябинской области ящиками для перевозки тел участников специальной военной операции (СВО) возмутило главу городского округа Светлану Виноградову. Комментарий чиновницы опубликован на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадры, снятые местной жительницей, появились в сети 29 мая. На записи видно лежащие на земле сбитые из досок ящики с именами, воинскими званиями и другими данными российских бойцов.

Виноградова подтвердила достоверность видео. По ее словам, 29 мая на место выезжали сотрудники администрации. «По результатам был установлен факт того, что на территории городского кладбища, где расположены захоронения безродных, были оставлены транспортировочные ящики и гробы», — написала чиновница.

Глава Чебаркуля заверила, что власти незамедлительно дали подрядчикам поручение устранить нарушение. В тот же день ящики убрали с кладбища. Также власти города начали проверку по факту произошедшего. Помимо этого, «учитывая социально важную составляющую», ситуация взята на контроль правоохранительными органами. «Ставший достоянием социальных сетей и общественности факт у меня, как и у всех увидевших эту информацию людей, вызвал глубочайшее душевное возмущение», — заключила Виноградова.

Ранее в Кузбассе подростки устроили погром на могилах участников СВО в поселке Промышленная. В сети появилось видео, на котором видны разбитые рамки с фотографиями российских военных, а также разбросанные цветы и венки. В ходе проверки следователи и полицейские установили причастность к произошедшему трех несовершеннолетних.