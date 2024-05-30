Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 30 мая 2024Мир

Захарова назвала выдуманными дискуссии о разрешении ВСУ наносить удары по России

Захарова: дискуссии о разрешении ВСУ наносить удары по РФ являются выдуманными
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала дискуссии о планах НАТО разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, назвав их выдуманными.

«Уже длительное время в западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по так называемой "старой" территории России. Это выдуманная дискуссия», — заявила дипломат, подчеркнув, что в обсуждениях подобных вопросов нельзя принимать участие.

Ранее Захарова подчеркнула, что НАТО придется ответить за удары ВСУ по территории России. Она подчеркнула, что в Москве прекрасно понимают роль альянса в этом. В частности, дипломат отметила, что нельзя нанести удары ракетами большой дальности без космической разведки, которую осуществляют члены блока.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон обвинил Россию в ударе северокорейскими ракетами по Украине

      Кадыров рассказал о ежедневном взятии в плен бойцов ВСУ

      В Ватикане предостерегли от снятия запретов на удары по России

      Захарова назвала выдуманными дискуссии о разрешении ВСУ наносить удары по России

      Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

      В России начнут маркировать телефоны и ноутбуки

      Мать-героиня из ДНР назвала чудом встречу с Путиным

      Запад призвал Украину усилить борьбу с контрафактом

      Маск прокомментировал возможность своего назначения консультантом Трампа

      Захарова обвинила НАТО в ответственности за удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше