Захарова назвала выдуманными дискуссии о разрешении ВСУ наносить удары по России

Захарова: дискуссии о разрешении ВСУ наносить удары по РФ являются выдуманными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала дискуссии о планах НАТО разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, назвав их выдуманными.

«Уже длительное время в западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по так называемой "старой" территории России. Это выдуманная дискуссия», — заявила дипломат, подчеркнув, что в обсуждениях подобных вопросов нельзя принимать участие.

Ранее Захарова подчеркнула, что НАТО придется ответить за удары ВСУ по территории России. Она подчеркнула, что в Москве прекрасно понимают роль альянса в этом. В частности, дипломат отметила, что нельзя нанести удары ракетами большой дальности без космической разведки, которую осуществляют члены блока.