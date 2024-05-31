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16:16, 31 мая 2024Экономика

Лидер «Коррозии металла» высказался об «издевательстве над святыней» Москвы

Троицкий назвал снос храма Христа Спасителя издевательством над святыней
Сергей Троицкий

Сергей Троицкий. Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий назвал снос храма Христа Спасителя во времена СССР издевательством над святыней. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

58-летний музыкант ответил на вопрос о том, что изменилось в Москве по сравнению с временами его детства и молодости. По его словам, во время недавней прогулки со знакомыми один из них спросил Троицкого, купался ли он в бассейне, который был на месте храма в советские годы. «Да. Понятное дело, что строительство бассейна "Москва", который круглый год функционировал, было кощунством, издевательством над святыней. Но нашему советскому поколению — детям, школьникам, пионерам — никто не говорил, что был храм и его взорвали. Было здорово зимой, когда мороз, ходить купаться. Там стояли специальные лампы, как в современных соляриях», — поделился воспоминаниями он.

Троицкий также рассказал о том, какие традиции и любимые занятия были у москвичей в годы его юности. Так, если у человека рождался ребенок, у его супруги был день рождения или он купил стенку, хозяин дома заходил к друзьям и соседям или звонил им и приглашал присоединиться к праздничному столу. «Это, может быть, шапочное знакомство, но человек своим долгом считал пригласить людей, чтобы у них было праздничное настроение — он позаботился о всех, подобрал какие-то пластинки. Музыку включил, стол накрыл. (...) Доставал из закромов последнее», — отметил лидер «Коррозии металла».

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Что касается развлечений в городе того времени, то, по словам Троицкого, «вся Москва гоняла голубей», и это было любимым «спортом» жителей столицы. «Практически на каждом пятом балконе стояла голубятня, на крыше — голубятня, во дворе — голубятня, все мужики гоняли голубей. Я сам гонял с детства. (...) Если человек был из пролетарского сословия, то когда он шугал свою стаю, она летела в небо, человек смотрел на птиц и мог о чем-то думать, мечтать», — заключил музыкант.

Ранее в мае актер Илья Любимов заявил, что считает Москву лучшим городом Земли.

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      Полина Кислицына
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