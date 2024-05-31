Лидер «Коррозии металла» высказался об «издевательстве над святыней» Москвы

Троицкий назвал снос храма Христа Спасителя издевательством над святыней

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий назвал снос храма Христа Спасителя во времена СССР издевательством над святыней. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

58-летний музыкант ответил на вопрос о том, что изменилось в Москве по сравнению с временами его детства и молодости. По его словам, во время недавней прогулки со знакомыми один из них спросил Троицкого, купался ли он в бассейне, который был на месте храма в советские годы. «Да. Понятное дело, что строительство бассейна "Москва", который круглый год функционировал, было кощунством, издевательством над святыней. Но нашему советскому поколению — детям, школьникам, пионерам — никто не говорил, что был храм и его взорвали. Было здорово зимой, когда мороз, ходить купаться. Там стояли специальные лампы, как в современных соляриях», — поделился воспоминаниями он.

Троицкий также рассказал о том, какие традиции и любимые занятия были у москвичей в годы его юности. Так, если у человека рождался ребенок, у его супруги был день рождения или он купил стенку, хозяин дома заходил к друзьям и соседям или звонил им и приглашал присоединиться к праздничному столу. «Это, может быть, шапочное знакомство, но человек своим долгом считал пригласить людей, чтобы у них было праздничное настроение — он позаботился о всех, подобрал какие-то пластинки. Музыку включил, стол накрыл. (...) Доставал из закромов последнее», — отметил лидер «Коррозии металла».

Что касается развлечений в городе того времени, то, по словам Троицкого, «вся Москва гоняла голубей», и это было любимым «спортом» жителей столицы. «Практически на каждом пятом балконе стояла голубятня, на крыше — голубятня, во дворе — голубятня, все мужики гоняли голубей. Я сам гонял с детства. (...) Если человек был из пролетарского сословия, то когда он шугал свою стаю, она летела в небо, человек смотрел на птиц и мог о чем-то думать, мечтать», — заключил музыкант.

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