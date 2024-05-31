Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 31 мая 2024Силовые структуры

Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

Основателя «Тануки» Орлова освободили от уголовной ответственности
Александр Орлов

Александр Орлов. Кадр: Esquire Kazakhstan / YouTube

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч основателя «Тануки» Александра Орлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело против Орлова прекратили. Он признал вину и полностью погасил ущерб до рассмотрения дела в суде. Ресторатору, основавшему сети «Тануки» и «Ерш», теперь нужно оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Орлов проходил обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него было связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

      Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

      Названы самые популярные смартфоны с ИИ

      Курс рубля снова снизился к доллару и евро

      При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

      В лесу нашли тело без повреждений и медвежьи следы возле него

      Врач назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной

      Путин прокомментировал ситуацию вокруг находящихся в России украинских детей

      В МИД Украины обвинили Запад в страхе потерять влияние из-за реформы Совбеза ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше