Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

Основателя «Тануки» Орлова освободили от уголовной ответственности

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч основателя «Тануки» Александра Орлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело против Орлова прекратили. Он признал вину и полностью погасил ущерб до рассмотрения дела в суде. Ресторатору, основавшему сети «Тануки» и «Ерш», теперь нужно оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Орлов проходил обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него было связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.