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12:11, 31 мая 2024Спорт

Овечкин ответил заявившему о купленной Россией победе на чемпионате мира финну

Овечкин назвал бредом слова, что победу России на ЧМ-2014 принесли судьи
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» ответил финскому журналисту Пекки Ялонену, который заявил о «купленной» сборной России победе на чемпионате мира 2014 года в Минске.

Хоккеист назвал бредом слова, что россиянам победу принесли судьи. «Такого не может. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать?» — задался вопросом Овечкин.

Ранее Ялонен заявил, что отечественным хоккеистам явно помогали судьи во время финального матча против национальной команды Финляндии. С ним согласился главный тренер сборной Эркка Вестерлунд.

Российские хоккеисты выиграли чемпионат мира 2014 года. В решающем матче команда одержала победу над сборной Финляндии со счетом 5:2. Овечкин в той встрече отметился заброшенной шайбой.

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      Анастасия Борисова
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