Овечкин ответил заявившему о купленной Россией победе на чемпионате мира финну

Овечкин назвал бредом слова, что победу России на ЧМ-2014 принесли судьи

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» ответил финскому журналисту Пекки Ялонену, который заявил о «купленной» сборной России победе на чемпионате мира 2014 года в Минске.

Хоккеист назвал бредом слова, что россиянам победу принесли судьи. «Такого не может. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать?» — задался вопросом Овечкин.

Ранее Ялонен заявил, что отечественным хоккеистам явно помогали судьи во время финального матча против национальной команды Финляндии. С ним согласился главный тренер сборной Эркка Вестерлунд.

Российские хоккеисты выиграли чемпионат мира 2014 года. В решающем матче команда одержала победу над сборной Финляндии со счетом 5:2. Овечкин в той встрече отметился заброшенной шайбой.