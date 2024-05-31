Президент Чехии обрадовался отсутствию России на чемпионате мира по хоккею
Президент Чехии Петр Павел обрадовался отсутствию сборной России на чемпионате мира по хоккею 2024 года. Его слова приводит iSport.cz.
«Из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было», — заявил Павел. Он обратил внимание на то, что сборная России вела себя неспортивно в финальной матче против национальной команды Канады.
Чемпионат мира по хоккею завершился 26 мая. Золотые медали завоевали хозяева чемпионата — сборная Чехии. В финале чехи одержали победу над командой Швейцарии со счетом 2:0. Россияне не принимали участия в турнире из-за отстранения Международной федерации хоккея.
В финале чемпионата мира-2015 сборная России проиграла команде Канаде со счетом 1:6. После этого отечественные хоккеисты ушли с площадки, не дождавшись канадского гимна.