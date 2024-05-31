Президент Чехии обрадовался отсутствию России на чемпионате мира по хоккею

Президент Чехии Павел обрадовался отсутствию России на чемпионате мира по хоккею

Президент Чехии Петр Павел обрадовался отсутствию сборной России на чемпионате мира по хоккею 2024 года. Его слова приводит iSport.cz.

«Из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было», — заявил Павел. Он обратил внимание на то, что сборная России вела себя неспортивно в финальной матче против национальной команды Канады.

Чемпионат мира по хоккею завершился 26 мая. Золотые медали завоевали хозяева чемпионата — сборная Чехии. В финале чехи одержали победу над командой Швейцарии со счетом 2:0. Россияне не принимали участия в турнире из-за отстранения Международной федерации хоккея.

В финале чемпионата мира-2015 сборная России проиграла команде Канаде со счетом 1:6. После этого отечественные хоккеисты ушли с площадки, не дождавшись канадского гимна.