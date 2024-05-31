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00:20, 31 мая 2024Спорт

Президент Чехии обрадовался отсутствию России на чемпионате мира по хоккею

Президент Чехии Павел обрадовался отсутствию России на чемпионате мира по хоккею

Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Чехии Петр Павел обрадовался отсутствию сборной России на чемпионате мира по хоккею 2024 года. Его слова приводит iSport.cz.

«Из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было», — заявил Павел. Он обратил внимание на то, что сборная России вела себя неспортивно в финальной матче против национальной команды Канады.

Чемпионат мира по хоккею завершился 26 мая. Золотые медали завоевали хозяева чемпионата — сборная Чехии. В финале чехи одержали победу над командой Швейцарии со счетом 2:0. Россияне не принимали участия в турнире из-за отстранения Международной федерации хоккея.

В финале чемпионата мира-2015 сборная России проиграла команде Канаде со счетом 1:6. После этого отечественные хоккеисты ушли с площадки, не дождавшись канадского гимна.

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      Анастасия Борисова
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