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19:43, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Стало известно о миллионных убытках компании Павла Воли

Компания Павла Воли «Воля Веар» в 2023 году понесла убытки в три миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Компания шоумена Павла Воли по продаже одежды ООО «Воля Веар» в 2023 году понесла убытки в размере трех миллионов рублей. Об этом стало известно изданию «Страсти».

В 2023 году компания юмориста заработала 9,7 миллиона рублей и понесла 12,9 миллиона рублей расходов, утверждается в материале. Таким образом чистая прибыль ООО «Воля Веар» составила минус 3,2 миллиона рублей.

Отмечается, что у Воли есть и другой бизнес — ООО «Где шоу». По данным издания, в 2023 году чистая прибыль компании составила минус 78 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит комику Гарику Харламову, в 2023 году потеряла более 30 миллионов рублей. Юморист подтвердил, что его бизнес терпит убытки, и раскрыл, что компания наняла экспертов, которые помогают исправить ситуацию.

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      Маргарита Щигарева
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