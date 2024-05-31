В Крыму оценили разрешение Байдена для ВСУ наносить удары по территории России

Смирнов назвал вероломством разрешение ударов по РФ

Решение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по целям на территории России является вероломством и прямой агрессией, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Такую оценку он дал в комментарии РИА Новости.

«США, добиваясь расширения зоны украинского конфликта и призывая наносить своим оружием удары по территории России, тем самым провоцируют третью мировую войну», — подчеркнул он.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Вместе с этим в Пентагоне заявили, что американское оружие предназначено для применения на территории Украины, а атаки внутри России не поощряются.