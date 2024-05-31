В МИД Украины оценили «половинчатое вступление» в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба назвал рискованным «половинчатое вступление» в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал рискованным «половинчатое вступление» страны в НАТО. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

«Не очень хорошо отношусь [к вступлению Украины в НАТО не в границах 1991 года], потому что какое-то территориально-половинчатое вступление в НАТО — это штука очень рискованная», — сказал Кулеба.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на предстоящем саммите НАТО проработает «мостик» в военный блок для Украины. Кроме того, по его словам, на мероприятии государства альянса представят новый пакет помощи для Киева.