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11:37, 31 мая 2024Наука и техника

В России понадеялись на снижение числа атак морских дронов ВСУ

ЦКБР: число атак безэкипажных катеров ВСУ может снизиться благодаря FPV-дронам

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Число атак безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) может снизиться благодаря использованию российской стороной FPV-дронов, понадеялся глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, специалисты возглавляемой им организации занимаются вопросами противодействия БЭК с 2023 года и находятся во взаимодействии по этой теме с Военно-морским флотом России. «Отрадно видеть, что тема пошла в массы и появились первые результаты. Надеемся, что в ближайшее время это серьезно снизит количество атак морских дронов по нашим объектам и кораблям», — сказал руководитель.

Он подчеркнул, что важно не останавливаться и развивать данное направление.

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Ранее Кузякин допустил, что технологию умного дома в будущем могут применить для создания умных минных полей в ходе боевых действий.

В апреле Кузякин заявил, что бездумное «увешивание» военной техники средствами радиоэлектронной борьбы, которые могут выступать мощными источниками излучения, превращает ее в мишени для ВСУ.

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      Иван Потапов
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