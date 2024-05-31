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05:32, 31 мая 2024Экономика

В России рассмотрят законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

Вице-спикер Чернышов: в ГД внесут проект о сокращении рабочего дня из-за жары

Фото: Unsplash

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что в нижнюю палату парламента внесут законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары. Его слова приводит РИА Новости.

Чернышов напомнил, что предложения Роспотребнадзора о продолжительности рабочего дня в жару носят только рекомендательный характер.

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«Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагаем сделать их обязательными», — объяснил он.

Согласно инициативе, по требованию сотрудника работодатель обязан сократить рабочий день на один час при температуре воздуха 28,5 градуса, при температуре от 29 градусов — на два часа, при 30,5 градуса и выше — на четыре часа.

В феврале Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару в России. В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство сочло избыточной эту инициативу.

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      Марина Совина
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