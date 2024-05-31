В России рассмотрят законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что в нижнюю палату парламента внесут законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары. Его слова приводит РИА Новости.
Чернышов напомнил, что предложения Роспотребнадзора о продолжительности рабочего дня в жару носят только рекомендательный характер.
«Судя по исследованиям, больше половины работодателей эти рекомендации не выполняют. Мы предлагаем сделать их обязательными», — объяснил он.
Согласно инициативе, по требованию сотрудника работодатель обязан сократить рабочий день на один час при температуре воздуха 28,5 градуса, при температуре от 29 градусов — на два часа, при 30,5 градуса и выше — на четыре часа.
В феврале Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару в России. В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство сочло избыточной эту инициативу.