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16:51, 31 мая 2024Спорт

Врач назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной

Фото: Wertinio / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Анастасия Тимощенко назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной. Ее слова приводит NEWS.ru.

Врач рекомендовала выполнять жим ногами, при котором мышцы ног задействованы максимально, однако нагрузка на спину практически отсутствует. Следующими станут сгибания и разгибания ног на тренажере.

Далее Тимощенко посоветовала «ягодичный мостик» и «лодочку», при которых человек принимает положение на животе с вытягиванием рук и ног параллельно полу. Последним она назвала упражнение «стульчик», которое укрепляет мышцы бедер, икроножных мышц с минимальным вовлечением мышц спины.

Ранее журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для остановки старения. Они рекомендовали выполнять планку, скручивания, подъемы прямых ног, скручивания стоя, приседания с махами, а также подъемы на носки.

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      Анастасия Борисова
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