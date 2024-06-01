В Москве пенсионерка поиздевалась над мошенниками, заменив купюры на бумагу

В Москве пенсионерка из Москвы поиздевалась над мошенниками. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Преступники позвонили женщине по телефону и начали обрабатывать ее по стандартной схеме. Ей рассказали, что с ее счета пытаются снять деньги, и их нужно обезопасить, передав «надежному» человеку.

Москвичка вовремя распознала, что ее пытаются обмануть, и обратилась в полицию. Стражи порядка посоветовали прекратить любое общение с мошенниками, но пенсионерка решила проучить злоумышленников. Она в назначенное время встретилась с курьером и передала ему пакет, в котором лежала резаная бумага.

Был ли преступник задержан, не сообщается.

Ранее Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. В частности, следует насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».