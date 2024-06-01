Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:06, 1 июня 2024Россия

В Москве пенсионерка поиздевалась над мошенниками

В Москве пенсионерка поиздевалась над мошенниками, заменив купюры на бумагу

Фото: Unsplash

В Москве пенсионерка из Москвы поиздевалась над мошенниками. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Преступники позвонили женщине по телефону и начали обрабатывать ее по стандартной схеме. Ей рассказали, что с ее счета пытаются снять деньги, и их нужно обезопасить, передав «надежному» человеку.

Москвичка вовремя распознала, что ее пытаются обмануть, и обратилась в полицию. Стражи порядка посоветовали прекратить любое общение с мошенниками, но пенсионерка решила проучить злоумышленников. Она в назначенное время встретилась с курьером и передала ему пакет, в котором лежала резаная бумага.

Был ли преступник задержан, не сообщается.

Ранее Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. В частности, следует насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В новом уголовном деле по «Крокусу» появились первые фигуранты. В чем подозревают работников концертного зала?

      Частичное снятие запрета США бить по России разочаровало Киев

      В Виннице вслед за Киевом прогремели взрывы

      Власти Франции сочли логичным отправку военных на Украину

      В Москве пенсионерка поиздевалась над мошенниками

      Украинские военкомы начали искать призывников в храмах

      Пассажир остановившегося в московском метро поезда рассказал об инциденте

      В России разработали детский бронежилет

      Россиянам назвали допустимую порцию мороженого

      В Грузии рассказали о попытках иностранных НПО устроить революцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше