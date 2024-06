Дженнифер Лопес высмеяли в сети из-за отмены тура по семейным обстоятельствам

Пользователи сети высмеяли американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес из-за отмены тура This Is Me... Live Tour по семейным обстоятельствам. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летнюю исполнительницу впервые заметили на публике после сообщений о приостановке гастролей. Уточняется, что причиной тому стало желание артистки провести время с родственниками. Папарацци запечатлели Лопес, когда она направлялась в танцевальную студию.

Читатели портала раскритиковали знаменитость за то, что она не смогла рассказать о настоящей причине отмены выступлений. «Мне нравится теория о том, что кризис в браке был сфабрикован как предлог для отмены тура, чтобы провести время с семьей, хотя на самом деле причиной отмены стала плохая продажа билетов», «Она отменила выступление, потому что не смогла продать билеты», «Отменила тур, чтобы побыть с семьей. Не знал, что ее семья живет в танцевальной студии», «По моему мнению, ей пришлось поставить семью на первое место, поскольку выяснилось, что никто не хочет видеть ее на сцене», «Я думаю, пришло время выплатить ее танцевальной команде выходное пособие», — писали они.

Ранее журналисты назвали возможную причину конфликта Дженнифер Лопес и ее супруга, актера Бена Аффлека. Выяснилось, что звезда «Лиги справедливости» уже давно ссорится с творческой командой жены, считая, что ей нужно пересмотреть свое отношение к работе.