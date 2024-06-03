Финляндия примет решение по сезонному судоходству на Сайменском канале

Финляндия намерена принять решение по сезонному судоходству на Сайменском канале

Хельсинки намерены в ближайшее время принять решение по сезонному судоходству по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России. Об этом заявил представитель Офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, сообщает Yle.

«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие [пограничные] ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — рассказал он.

Как отмечает агентство, в начале 2024 года финским властям поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы. В 2023 году по каналу грузовое движение отсутствовало, за это время по нему прошли лишь девять прогулочных катеров.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии захотел пересмотреть морскую границу с Россией. Такое решение Хельсинки приняли после сообщений о том, что Москва хочет перенести ее в одностороннем порядке.