Французские власти начали обсуждать возможность признания Палестины

Экс-посол Израиля в Париже Барнави: власти Франции обсуждают признание Палестины

Французские власти обсуждают признание Палестины в качестве независимого государства, рассказал экс-посол Израиля в Париже Эли Барнави. Об этом сообщает ТАСС.

Барнави отметил, что пытался убедить администрацию президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину, однако все попытки оказались «безрезультатными». При этом власти страны значительно «продвинулись» в обсуждении данного вопроса, подчеркнул бывший посол.

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством.

После этого французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что решение трех стран является «несвоевременным». Он подчеркнул, что Париж не выступает против самой идеи признания Палестины суверенным игроком на мировой арене. Однако текущая ситуация, по его словам, не предрасполагает к подобному решению.