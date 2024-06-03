Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 3 июня 2024Мир

Французские власти начали обсуждать возможность признания Палестины

Экс-посол Израиля в Париже Барнави: власти Франции обсуждают признание Палестины

Фото: Naaman Omar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французские власти обсуждают признание Палестины в качестве независимого государства, рассказал экс-посол Израиля в Париже Эли Барнави. Об этом сообщает ТАСС.

Барнави отметил, что пытался убедить администрацию президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину, однако все попытки оказались «безрезультатными». При этом власти страны значительно «продвинулись» в обсуждении данного вопроса, подчеркнул бывший посол.

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством.

После этого французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что решение трех стран является «несвоевременным». Он подчеркнул, что Париж не выступает против самой идеи признания Палестины суверенным игроком на мировой арене. Однако текущая ситуация, по его словам, не предрасполагает к подобному решению.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Россиянкам назвали способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

      Находящегося в розыске руководителя «Лендорстроя-2» задержали в Петербурге

      Верховный суд Эстонии запретил требовать образование не на эстонском языке

      В США зафиксировали конец либерального миропорядка

      На Украине сотрудники военкомата сбили велосипедиста для мобилизации

      Минобрнауки сообщило о планах изменить дипломы о высшем образовании

      Toyota решила отозвать почти четыре тысячи автомобилей

      Орлова оправдалась за появление на шоу о Заворотнюк

      Летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты за неявку на рейс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше