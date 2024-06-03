Глава Ингушетии впервые прокомментировал арест своего брата

Глава Ингушетии об аресте старшего брата: закон есть закон

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов впервые прокомментировал арест своего старшего брата Магомед-Башира Калиматова. Об этом он заявил перед началом совещания с руководством региона, видеозапись опубликовало издание РБК в Telegram.

Брата главы республики, который ранее возглавлял региональный филиал «Почты России», заключили под стражу 24 мая.

Калиматов подтвердил задержание родственника. В этой связи он подчеркнул, что решение будет принимать суд. «Как брату, мне это, конечно, огорчительно. Но закон есть закон», — сказал глава Ингушетии.

Ранее в Орловской области был задержан советник главы региона Сергей Лежнев.