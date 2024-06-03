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21:31, 3 июня 2024Мир

Экс-агент ЦРУ высказался о войне США с Россией

Джонсон: в случае войны США окажутся уязвимы перед российскими ракетами

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Спровоцировав войну с Россией, США окажутся уязвимы перед ракетными ударами. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что Россия не так уязвима, как США, поскольку у нее есть мощные системы противовоздушной обороны (ПВО). «У Соединенных Штатов нет ничего — позвольте мне подчеркнуть, что ничего, — чтобы поразить российские межконтинентальные баллистические ракеты», — предупредил экс-агент ЦРУ. Кроме того, у России имеется мощный подводный морской флот, представляющий серьезную угрозу для Вашингтона, добавил он.

Джонсон также обратил внимание, что эскалация напряженности наоборот исходит со стороны Запада. «Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что [президент РФ Владимир] Путин, как и другие политики, не может игнорировать это», — отметил он.

Ранее ветеран Второй мировой войны, участник встречи войск СССР и США на Эльбе Фрэнк Кон заявил, что на России и Соединенных Штатах лежит ответственность за недопущение новой мировой войны. По его словам, жизнь никогда не станет прежней, если мир допустит третью мировую войну.

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      Марина Совина
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