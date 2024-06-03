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12:34, 3 июня 2024Путешествия

Летевшие в Казань самолеты перенаправили в другие города

АТОР: летевшие в закрытый аэропорт Казани самолеты перенаправили в другие города

Фото: gemma / Unsplash

Самолеты, летевшие в закрытый аэропорт Казани, перенаправили в другие города. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что из-за введенных в авиагавани Казани ограничений самолеты полетят на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково). Также известно об ограничениях на полеты в аэропорту Нижнекамска.

Об ограничениях на полеты в авиагавани Казани стало известно ранее 3 июня. Уточнялось, что это необходимо для обеспечения безопасности.

31 мая жители Татарстана сообщили о замеченных в небе беспилотниках самолетного типа. По данным Telegram-канала Mash, Казань могли попытаться атаковать дальнобойными беспилотниками «Лютый». Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Казани и Нижнекамска были временно закрыты для вылетов и прилетов по указанию органов управления воздушным движением. Вскоре ограничения были сняты.

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      Марк Успенский
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