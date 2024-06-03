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17:49, 3 июня 2024Мир

На Западе заявили о способности России адаптироваться к ударам по ее территории

WP: Россия выигрывает в конфликте на Украине и сможет адаптироваться к ударам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Россия сможет адаптироваться к ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по ее территории. Москва фактически выигрывает в конфликте на Украине, отметили американские политологи Сэмюэл Шарап и Джереми Шапиро в статье для газеты The Washington Post (WP).

30 мая сообщалось, что президент США Джо Байден тайно позволил Киеву наносить удары американским оружием по территории РФ. Уточняется, что американский лидер разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

Издание The Wall Street Journal раскрыло виды оружия, которыми США разрешили пользоваться Украине для нанесения ударов по российской территории. Среди них ракетные системы залпового огня HIMARS, управляемые дальнобойные ракеты GMLRS, а также артиллерия.

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      Виктория Кондратьева
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