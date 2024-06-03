Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:59, 3 июня 2024Наука и техника

Apple отказалась от презентации гаджетов летом

Bloomberg: Apple не представит ни одного гаджета на WWDC 10 июня

Фото: Unsplash

Компания Apple проведет мероприятие 10 июня, но обойдется без анонса новых устройств. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По информации Гурмана, в день открытия традиционной конференции разработчиков Apple не будет анонсировать какие-либо девайсы. Марк Гурман заявил, что американская компания вообще не представит ни одного гаджета в ходе мероприятия, которое стартует 10 июня и продлится до 14 июня.

Специалист допустил, что Apple может внезапно представить какой-либо продукт — причем анонсировать сейчас, а выпустить через полгода или позже. Однако источники Гурмана сообщили, что таких планов у корпорации пока что нет.

В том числе, на WWDC ожидали выпуск нового поколения телеприставок Apple TV. Однако IT-гигант, скорее всего, сконцентрируется на новых версиях операционных систем — для смартфонов iPhone, компьютеров Mac, планшетов iPad, часов Apple Watch и других устройств. Также часть презентации будет посвящена искусственному интеллекту.

Ранее специалисты Counterpoint Research рассказали, что на глобальном рынке складных смартфонов поменялся лидер. Место Samsung заняла китайская Huawei, которая получила долю 35 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Россиянкам назвали способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

      Находящегося в розыске руководителя «Лендорстроя-2» задержали в Петербурге

      Верховный суд Эстонии запретил требовать образование не на эстонском языке

      В США зафиксировали конец либерального миропорядка

      На Украине сотрудники военкомата сбили велосипедиста для мобилизации

      Минобрнауки сообщило о планах изменить дипломы о высшем образовании

      Toyota решила отозвать почти четыре тысячи автомобилей

      Орлова оправдалась за появление на шоу о Заворотнюк

      Летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты за неявку на рейс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше