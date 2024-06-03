Apple отказалась от презентации гаджетов летом

Bloomberg: Apple не представит ни одного гаджета на WWDC 10 июня

Компания Apple проведет мероприятие 10 июня, но обойдется без анонса новых устройств. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По информации Гурмана, в день открытия традиционной конференции разработчиков Apple не будет анонсировать какие-либо девайсы. Марк Гурман заявил, что американская компания вообще не представит ни одного гаджета в ходе мероприятия, которое стартует 10 июня и продлится до 14 июня.

Специалист допустил, что Apple может внезапно представить какой-либо продукт — причем анонсировать сейчас, а выпустить через полгода или позже. Однако источники Гурмана сообщили, что таких планов у корпорации пока что нет.

В том числе, на WWDC ожидали выпуск нового поколения телеприставок Apple TV. Однако IT-гигант, скорее всего, сконцентрируется на новых версиях операционных систем — для смартфонов iPhone, компьютеров Mac, планшетов iPad, часов Apple Watch и других устройств. Также часть презентации будет посвящена искусственному интеллекту.

Ранее специалисты Counterpoint Research рассказали, что на глобальном рынке складных смартфонов поменялся лидер. Место Samsung заняла китайская Huawei, которая получила долю 35 процентов.