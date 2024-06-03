Пара выловила сейф с девятью миллионами рублей во время рыбалки в парке

В Нью-Йорке пара выловила сейф со 100 тысячами долларов с помощью магнита

В Нью-Йорке пара выловила сейф со 100 тысячами долларов наличными (девятью миллионами рублей) во время магнитной рыбалки в парке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на телеканал NY1.

В надежде поймать что-то ценное Джеймс Кейн и Барби Агостини закидывали леску с магнитом в озеро в парке боро Куинс, когда выловили из воды сейф. Пара открыла его и обнаружила внутри пачки 100-долларовых купюр.

Кейн и Агостини отнесли находку в полицию. Сотрудники проверили деньги и сообщили, что они не были связаны с каким-либо преступлением. Они также отметили, что найти владельца сейфа уже невозможно, поэтому пара может забрать обнаруженный с помощью магнита клад себе. «Я не могла в это поверить», — призналась Агостини.

Кейн рассказал журналистам, что начал увлекаться магнитной рыбалкой в период коронавирусных ограничений. Его привлекло то, что таким образом можно найти какие-то сокровища, не тратя много денег на специальное оборудование. Среди прошлых уловов пара выделила ювелирные украшения, старое оружие, гранаты Второй мировой войны и даже настоящий мотоцикл.

Ранее сообщалось, что в США мужчина достал из реки прикованный к гантели череп с помощью магнита и лески. Патологоанатом и следователи заняты установлением личности жертвы, которой принадлежала найденная кость.

