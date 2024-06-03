Пекин уличил участников конференции в Швейцарии в желании продолжать войну

МИД КНР: участие стран в конференции по Украине может не означать желания мира

Факт участия отдельных государств в организованном мирном саммите по Украине может не означать интенций к прекращению огня и установлению мира, по каждому государству требуется анализ реальных действий их представителей. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны», — заявила она, добавив, что действия Китая не направлены против проведения мирной конференции по Украине.

Ранее Китай отказался от участия в швейцарской конференции, направленной на урегулирование конфликта на Украине. По данным агентства Reuters, отказ Китая от участия в конференции связан с отсутствием на ней России.

Позднее официальный представитель МИД Китая Мао Нин объяснила, что план саммита по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Пекина, поэтому китайской стороне сложно участвовать в такой встрече.