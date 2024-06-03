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09:36, 3 июня 2024Россия

Переживший покушение российский губернатор показал шрам после ножевого ранения

Переживший покушение губернатор Чибис показал шрам после ножевого ранения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал шрам после ножевого ранения, полученного при покушении. Соответствующую видеозапись он опубликовал в Telegram-канале.

Глава российского региона опубликовал кадры купания в море в Мурманской области и рассказал, что возобновил процедуры после разрешения врачей. На видео заметен вертикальный шрам, проходящий через живот Чибиса.

«Возобновил [купание] и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют все тело, даже если проснулся рано, чтобы хорошенько поработать в воскресенье», — написал глава региона.

Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии. Свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Чибиса выписали из больницы и отправили домой через восемь дней после покушения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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