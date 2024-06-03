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13:26, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Фонд Клуни попросили признать нежелательной организацией в России

Пискарев: Генпрокуратуру попросят признать фонд Клуни нежелательной организацией
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Генпрокуратуру попросят признать фонд Клуни, который ошибочно заявил о преследовании российских журналистов в Европе, нежелательной организацией в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что недавно актер Джордж Клуни, который является учредителем фонда, опроверг слова представительницы организации о планах добавиться ареста российских журналистов в Европе. «Несмотря на это заявление, будем и дальше наблюдать за данной американской неправительственной организацией, поскольку она известна нам своей широкой антироссийской деятельностью», — сказал Пискарев.

Он добавил, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне направит в Генпрокуратуру материалы с целью признания деятельности фонда Клуни нежелательной в России.

Заявление о том, что фонд Клуни не будет преследовать сотрудников российских СМИ, было опубликовано 3 июня. Клуни заявил, что представитель его организации ошиблась, когда объявила об охоте на журналистов из России. Актер подчеркнул, что фонд, напротив, защищает представителей прессы.

О том, что фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе, сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Она уточнила, что организация намерена применять такие меры в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов».

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      Евгения Наумова
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