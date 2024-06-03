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10:49, 3 июня 2024Россия

Россиянка решила сделать татуировку и пережила клиническую смерть

Петербурженка захотела сделать татуировку и пережила клиническую смерть

Фото: Collins Lesulie / Unsplash

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка пережила клиническую смерть после того, как пришла набивать татуировку в салон на дому. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его информации, петербурженка пришла в домашний салон на Владимирском проспекте. Там мастер предложил ей ввести дозу обезболивающего под кожу, из-за объема которого клиентке потребовалась экстренная помощь врачей.

Девушку госпитализировали. Из-за чрезмерной дозы новокаина у нее диагностировали клиническую смерть и тяжелое отравление. Состояние пострадавшей тяжелое, за ее жизнь борются врачи.

Ранее жена президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды Инна ослепла после простой пластической операции в московской клинике «Клазко». Клиентка обратилась в клинику для проведения блефаропластики — операции по подтяжке век.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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