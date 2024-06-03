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06:47, 3 июня 2024Путешествия

Российские туристы рассказали о проблемах с оплатой в Турции

Турецкие банки получают сигналы о проблемах с оплатой у российских туристов

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Российские туристы рассказали о проблемах с оплатой услуг в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из частных банков в Анкаре.

Собеседник агентства уточнил, что в ряде случаев, не проходит оплата по системам из-за санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу.

Ранее сообщалось, что в Турции участились случаи обмана россиян, желающих открыть счета в банках республики.

До этого посредники, которые помогают гражданам России оформлять карты в Турции, сообщили, что DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. По их словам, выросло число отказов в данной услуге даже тем гражданам РФ, которые имеют ВНЖ и прописку в республике.

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      Юлия Мискевич
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