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09:24, 3 июня 2024Спорт

Семак пожаловался на отсутствие в «Зените» суперзвезд

Тренер Сергей Семак пожаловался на отсутствие в «Зените» суперзвезд

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил силу нынешнего состава сине-бело-голубых. Его слова приводятся на сайте команды.

Специалист пожаловался на отсутствие в клубе суперзвезд. «У нас ушли игроки, вместо них мы почти никого не брали. Тем игрокам, которых мы брали зимой, нужно адаптироваться. Тот же Педро — 18-летний парень, который приехал к нам в 17-летнем возрасте», — заявил Семак.

По мнению тренера, раньше качество усиления у «Зенита» было другим. «Естественно, этот сезон очень сложный», — добавил Семак.

В минувшем сезоне зенитовцы выиграли все турниры, в которых приняли участие. Портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость состава клуба в 160,3 миллиона евро. На втором месте в РПЛ по этому показателю находится «Краснодар» (103,7 миллиона).

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      Алексей Гусев
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