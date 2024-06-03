В США зафиксировали конец либерального миропорядка

Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил о конце либерального миропорядка

Текущее поколение наблюдает конец либерального миропорядка, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Президент [США Джо] Байден, как и большинство жителей Вашингтона, оказался в ловушке времени. Откровенно говоря, мы наблюдаем конец послевоенного либерального политического порядка. Следите за обновлениями», — говорится в публикации.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил о переходе конфликта на Украине на новый этап. «Мы вступили в новую фазу боевых действий. Это продвижение вперед (ВС России), но это не классическое большое наступление», — уточнил эксперт.