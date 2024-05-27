Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 27 мая 2024Мир

В США указали на переход на новый этап украинского конфликта

Экс-агент ЦРУ Джонсон: у конфликта между Россией и Украиной началась новая фаза

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

У конфликта между Россией и Украиной началась новая фаза. С таким мнением выступил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мы вступили в новую фазу боевых действий. Это продвижение вперед (ВС России), но это не классическое большое наступление», — уточнил эксперт.

По словам Джонсона, на данный момент российская армия ставит целью сокращение подразделений ВСУ, которые находятся на линии фронта, а не освобождение территорий.

Ранее Ларри Джонсон рассказал, что США не могут снабдить Украину достаточным количеством средств противовоздушной обороны. По его словам, потенциал российских сил значительно превосходит военные возможности украинских войск.

В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия решительно ответит, если США разместят войска на Украине. Военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска, будут ликвидированы российскими силами, предупредил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ. Военнослужащих разыскивают по неназванной статье УК

      Во Франции назвали главный просчет Макрона в должности президента

      Пленный заявил об убийстве двух офицеров ВСУ украинскими солдатами

      В США указали на переход на новый этап украинского конфликта

      Беспилотник упал на заправочную станцию в российском регионе

      Названы 9 способов накопить на вторую пенсию

      Россиянка побывала в Европе и описала ее фразой «хочу старость как у них»

      Тайвань зафиксировал приближение десятков летательных аппаратов и кораблей КНР

      Поставщику систем безопасности запросили семь лет тюрьмы

      ВСУ предупредили о катастрофе в случае глушения системы Starlink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше