В США указали на переход на новый этап украинского конфликта

Экс-агент ЦРУ Джонсон: у конфликта между Россией и Украиной началась новая фаза

У конфликта между Россией и Украиной началась новая фаза. С таким мнением выступил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мы вступили в новую фазу боевых действий. Это продвижение вперед (ВС России), но это не классическое большое наступление», — уточнил эксперт.

По словам Джонсона, на данный момент российская армия ставит целью сокращение подразделений ВСУ, которые находятся на линии фронта, а не освобождение территорий.

Ранее Ларри Джонсон рассказал, что США не могут снабдить Украину достаточным количеством средств противовоздушной обороны. По его словам, потенциал российских сил значительно превосходит военные возможности украинских войск.

В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия решительно ответит, если США разместят войска на Украине. Военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска, будут ликвидированы российскими силами, предупредил эксперт.

