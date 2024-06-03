Ягудин оценил последствия перехода российских фигуристов в другие сборные

Ягудин призвал дождаться результатов ушедших в другие сборные фигуристов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил последствия перехода россиян-представителей этого вида спорта в другие сборные. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, на данном этапе он не видит причин говорить о том, что фигурное катание в России что-то потеряло. «Когда человек переходит от одного тренера к другому или меняет гражданство, то комментировать это бесполезно до тех пор, пока ты не увидишь результат», — заявил Ягудин.

Он также отметил, что профессиональный спортсмен вправе сам решать свою судьбу. «Это не театр или кино, где ты можешь играть до седых волос. Профессиональная жизнь спортсмена очень коротка», — заявил Ягудин.

В последние месяцы Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила сменить спортивное гражданство одиночнице Софье Самоделкиной, спортивной паре Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, а также выступающей в танцах на льду Аннабель Морозов. Они перейдут в сборные Казахстана, Узбекистана и США соответственно.