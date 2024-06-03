Задержание украинских агентов в Севастополе попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием украинских агентов в Севастополе

Задержание сотрудниками ФСБ в Севастополе украинских агентов попало на видео. Кадрами делится «Российская газета».

На кадрах видно, как силовики выходят из машины и бегут к иномарке, в которой сидит двое мужчин. Пассажира выводят из машины, досматривают, а потом отводят в автомобиль правоохранителей.

3 июня ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота России в Севастополе. Во время обысков у них нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании.