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16:11, 3 июня 2024Силовые структуры

Задержанный ФСБ диверсант рассказал о зоне интересов СБУ в Севастополе

Задержанный ФСБ диверсант рассказал, что СБУ интересовали истребители МиГ-31

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Службу безопасности Украины (СБУ) интересовало, есть ли в районе Севастополя российские истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Об этом во время допроса рассказал один из задержанных украинских агентов, сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что корабли СБУ никогда не интересовали. По словам мужчины, за ним был закреплен куратор, с которым он постоянно взаимодействовал.

3 июня ФСБ вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, готовившую теракты против военных Черноморского флота России в Севастополе. Во время обысков у них нашли три самодельные бомбы и взрывчатку из Великобритании.

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