Закопавшей мужчину за домом учительнице начальной школы вынесли приговор

В Великобритании убившую мужчину учительницу начальной школы заключили в тюрьму

Учительнице начальной школы, расправившейся с возлюбленным и закопавшей его за домом, вынесли приговор и заключили в тюрьму в городе Нортгемптон, Великобритания. Об этом пишет The Sun.

50-летняя Фиона Бил и 42-летний Николас Биллингтон на момент инцидента состояли в отношениях уже 17 лет. За это время мужчина многократно изменял Бил, а одна из его любовниц даже родила от него ребенка.

Как сообщает Sky News, после своего последнего романа на стороне Биллингтон написал женщине письмо с извинениями. «Я обещаю никогда больше не унижать тебя и не заставлять чувствовать себя ничтожеством», — подчеркнул он. Мужчина писал, что его любовь принадлежит Бил до конца его дней. Однако женщина ему не поверила.

В день Хеллоуина 2021 года Бил вышла из душа и предложила партнеру заняться сексом. В спальне женщина заставила Биллингтона надеть повязку на глаза, а потом привязала к кровати стяжками для кабелей и ударила ножом в шею. После этого она закопала его тело в саду за домом. Учительница уложила его среди кирпичей, древесины и другого строительного мусора под компостом, а сверху поставила горшок с цветком. С помощью специальных средств Бил избавилась от следов преступления.

В ту же ночь с аккаунта мужчины Бил заказала на Amazon большое флисовое одеяло, вибратор и измельчитель для марихуаны. Женщина долгое время пользовалась телефоном Биллингтона, выдавая себя за партнера. Она создавала иллюзию того, что мужчина сбежал с любовницей.

На Рождество Бил даже приняла у себя в гостях мать Биллингтона, с которой сохранила хорошие отношения. Тогда родственница мужчины заметила, что Бил перекрасила стены дома и переставила мебель, но не придала этому значения.

В марте 2022 года полицейские нашли женщину в арендованном в графстве Камбрия доме. Их вызывали соседи, обеспокоенные странным поведением Бил. Там полиция обнаружила дневники женщины. В них Бил от лица своей темной личности Тюльпан22 рассказывала, что сделала с Биллингтоном и почему. «Он не был мил со мной», — написала она. Согласно записям Бил, когда мужчина засыпал, она лежала в постели, употребляла наркотики и «выпускала на волю Тюльпан22».

Дневник женщины побудил полицию начать расследование. Так они и обнаружили, что Биллингтона никто не видел с 1 ноября 2021 года. Через четыре месяца полицейским удалось найти останки пропавшего мужчины возле дома его возлюбленной. Бил арестовали.

В суде женщина утверждала, что Биллингтон манипулировал ею, а она больше не могла этого терпеть. Врачи заявили, что у женщины есть психологические проблемы. Адвокаты Бил пытались добиться смягчения приговора, утверждая, что подзащитная действовала в состоянии аффекта. Однако записи женщины доказали, что ее действия были четко спланированы. В итоге суд приговорил Бил к пожизненному заключению. Она может попробовать выйти на свободу досрочно только через 20 лет.

Ранее сообщалось, что жительница США призналась в попытке отравить мужа-пилота. С помощью скрытой камеры мужчина доказал, что жена добавляла в его кофе хлор.