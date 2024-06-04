Более 12 тысяч бездомных выдворили из Парижа перед Олимпийскими играми

The Guardian: тысячи бездомных выдворили из Парижа перед Олимпиадой-2024

Более 12 тысяч бездомных были выдворены из Парижа и его окрестностей в рамках операции в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, процесс переселения палаточных городков в Париже активно начался в апреле 2023 года. Отмечается, что за 2024 год было переселено 12545 человек. Компания, проводящая переселение бездомных, заявила, что по всей Франции необходимо не менее 20 тысяч домов, в том числе семь тысяч в регионе Иль-де-Франс для решения проблемы.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. Ученые указали на риски для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по триатлону и плаванию на открытой воде во время Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.