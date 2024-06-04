Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
0:1
2-й сет
live
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Даллас Старз
Завтра
00:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Завтра
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
16:54, 4 июня 2024Спорт

Более 12 тысяч бездомных выдворили из Парижа перед Олимпийскими играми

The Guardian: тысячи бездомных выдворили из Парижа перед Олимпиадой-2024

Фото: Jerry Lai / USA TODAY Sports / Reuters

Более 12 тысяч бездомных были выдворены из Парижа и его окрестностей в рамках операции в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, процесс переселения палаточных городков в Париже активно начался в апреле 2023 года. Отмечается, что за 2024 год было переселено 12545 человек. Компания, проводящая переселение бездомных, заявила, что по всей Франции необходимо не менее 20 тысяч домов, в том числе семь тысяч в регионе Иль-де-Франс для решения проблемы.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. Ученые указали на риски для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по триатлону и плаванию на открытой воде во время Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия отключения электроэнергии на Украине для ВСУ

      Samsung раскрыла сроки выхода своего умного кольца в продажу

      Стало известно об обысках в администрации Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше