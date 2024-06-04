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20:21, 4 июня 2024Спорт

Бывший футболист сборной России поставил «Локомотив» в пример «Зениту»

Бывший футболист сборной России Булыкин поставил «Локомотив» в пример «Зениту»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поставил московский «Локомотив» в пример петербургскому «Зениту». Его слова приводит «Чемпионат».

Он отметил, что ему нравится то, что железнодорожники делают ставку на российских футболистов. «Вот как должны работать наши клубы, а не покупать легионеров иногда не самого высокого качества, как "Зенит"», — заявил Булыкин.

Ранее переходящий из «Зенита» в ЦСКА российский защитник Данил Круговой рассказал о привилегиях иностранцев в петербургской команде. Футболист заявил, что бразилец Вендел регулярно опаздывал на сборы, однако все равно играл.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл все турниры, в которых участвовал. «Локомотив» занял четвертое место в чемпионате России.

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      Алексей Гусев
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