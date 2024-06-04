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09:31, 4 июня 2024Россия

Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Гроб с телом депутата Артура Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Гроб с телом депутата Государственной Думы и полярного исследователя Артура Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя пройдет церемония прощания с Чилингаровым. Затем ученого похоронят на Новодевичьем кладбище.

Чилингарова не стало 1 июня на 85-м годщу жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным Чилингарова. Официальный представитель Кремля рассказывал, что депутат многие годы дружил с главой государства. ё

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Многие годы он проработал научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и был специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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