Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Гроб с телом депутата Артура Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Гроб с телом депутата Государственной Думы и полярного исследователя Артура Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя пройдет церемония прощания с Чилингаровым. Затем ученого похоронят на Новодевичьем кладбище.

Чилингарова не стало 1 июня на 85-м годщу жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным Чилингарова. Официальный представитель Кремля рассказывал, что депутат многие годы дружил с главой государства. ё

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Многие годы он проработал научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и был специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.