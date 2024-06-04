Китай начал скупать в России произведения искусства

Китай импортировал из России произведений искусства на 6,4 миллиона долларов

По итогам 2023 года Китай стал главным покупателем российских произведений искусства — картин, гравюр, скульптур, марок, различных коллекций и антиквариата. Объемы поставок оцениваются в 6,4 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Таким образом, КНР заняла место США, которые в 2021 году импортировали из России произведений искусства почти на 22 миллиона долларов. К 2024 году они сократили свои закупки в 17 раз. В этом году на втором месте после Китая расположилась Швейцария, которая довела объем приобретений до 3,6 миллиона долларов. На третьем месте — Германия с 2,9 миллиона долларов.

В пятерку основных покупателей искусства из России также вошли Казахстан (1,4 миллиона) и США (1,3 миллиона). Всего в 2023 году РФ продала на мировом рынке таких товаров на 20,1 миллиона долларов.

Китай нарастил закупки не только российских предметов искусства. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года он стал главным покупателем российской древесины. Общий объем закупок оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

Кроме того, в 4,5 раза выросли поставки российского мороженого в КНР. За первые три месяца Китай купил у России мороженого на 1,1 миллиона долларов. Год назад эта сумма достигла 243,2 тысячи долларов.

По итогам 2023 года суммарные объемы экспорта российской целлюлозно-бумажной продукции в Китай увеличились на 25,4 процента в сравнении с уровнем 2022 года и достигли 3,6 миллиона тонн.