Россиянин Ислам Махачев сохранил лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев сохранил лидерство в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Обновленные версии списков лучших бойцов опубликованы на сайте организации.

В этом списке спортсмен опережает американца Джона Джонса и британца Леона Эдвардса. В топ-5 также попали бразилец Алекс Перейра и Илия Топурия, представляющий Испанию.

Махачев также является обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе. Первым номером рейтинга в этой категории является российско-армянский боец Арман Царукян, за ним расположился бразилец Чарльз Оливейра.

В ночь на воскресенье, 2 июня, Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. 32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере, в его послужном списке одно поражение.